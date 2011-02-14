Густые волосы всего за месяц, и очень быстрый рост! Без лишних разговоров берём сахар...

Горчичный порошок давно известен как отличный стимулятор роста волос. Кроме того, он поглощает лишний жир, улучшает кровоснабжение кожи, регулирует работу сальных желез.

Однако такой непростой ингредиент необходимо грамотно использовать, чтобы не пересушить кожу головы, не вызвать появление перхоти и ломкость волос. Если у тебя есть склонность к аллергии или чувствительная кожа, то применять горчицу нужно с особой осторожностью. В таком случае лучше добавлять в нее оливковое или миндальное масло, яичный желток, кефир.

Рецепт маски для волос с горчицей

Ингредиенты: 2 ст. л. горчичного порошка

2 ст. л. горячей воды

1 яичный желток

2 ст. л. оливкового или любого косметического масла

2 ч. л. сахара Приготовление:

Смешай все ингредиенты до получения однородной массы. Маску для роста волос с горчицей и сахаром можно приготовить без яичного желтка, если ты не любишь его запах. Яйцо можно заменить мёдом.



Применение: Наноси маску, разделив волосы на пробор, так как воздействовать она должна именно на кожу головы и корни волос. При этом старайся избегать ее попадания на кончики волос. После нанесения надень полиэтиленовую шапочку, а затем укутай голову махровым полотенцем или платком.

Держать маску необходимо от 15 минут до 1 часа. Делая данную маску первый раз, обязательно продержись хотя бы 15 минут, даже если кажется, что на голове пожар. За это короткое время никакого вреда не будет, но ты постепенно начнешь привыкать и сможешь держать маску уже по 30 минут и дольше, что гораздо эффективнее. Кончики волос лучше смазать маслом, так как маска может их дополнительно высушить. Делай маску для волос с горчицей 1 раз в неделю. Если твои волосы очень жирные, то можно и 2 раза в неделю, это поможет уменьшить выделение кожного сала. Общий курс должен составлять хотя бы 1 месяц.

В результате применения этой маски, твои волосы начнут расти быстрее. Они станут густыми и шелковистыми. А ещё они будут медленнее становиться жирными, поэтому тебе не придется мыть голову так часто.



Наноси маску, разделив волосы на пробор, так как воздействовать она должна именно на кожу головы и корни волос. При этом старайся избегать её попадания на кончики волос. После нанесения надень полиэтиленовую шапочку, а затем укутай голову махровым полотенцем или платком.